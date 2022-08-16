Во Владимире прокуратура требует снести еще один аварийный дом

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной надзорным ведомством Владимира проверки было установлено, что дом №63 «в» на улице Большая Нижегородская был построен в 1917 году и 21 июня 2018 года признан городской комиссией аварийным и подлежащим сносу. Жильцов должны отселить до 1 июля 2024 года.

Вместе с тем, специалисты при исследовании дома пришли к выводу, что его физический износ вместе с оборудованием составляет почти 78 процентов, и капремонт здесь делать нецелесообразно. Вдобавок жизни и здоровью жильцов существует угроза.

По итогам проверки прокуратура обратилась с исковым заявлением в Октябрьский районный суд Владимира, потребовав обязать горадминистрацию отселить людей раньше этого срока.

Суд удовлетворил это требование, обратив его к немедленному исполнению.