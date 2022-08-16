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Спорт16 августа 2022 11:23

Владимирцы завоевали семь золотых медалей на турнире "Ситцевый путь"

Это всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото АВО.

Фото АВО.

Владимирские спортсмены, выступающие в дисциплине "спортивное ориентирование" взяли семь золотых медалей в Иванове, где прошли всероссийские соревнования "Ситцевый путь". В них участвовали около 270 человек из 12 регионов страны.

В целом владимирские спортсмены завоевали десять наград, семь из которых — высшей пробы. Вот имена наших «золотых» ребят: Анна Большева, Никита Зякин, Герман Кобелев, Антонина Болячина, Александр Сидоров.

Владимирская школа спортивного ориентирования всегда славилась высокими достижениями. В разные годы спортсмены из 33 региона добивались успехов как на европейских чемпионатах, так и на мировых первенствах.