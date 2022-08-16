Во Владимире квартирные воры похитили ноутбук и мультиварку

Как сообщает отдел информации и общественных связей, сотрудники уголовного розыска полиции Владимира на днях раскрыли кражу из квартиры, совершенную в июле. Тогда у местной жительницы похитили мультиварку, ноутбук, аудиоколонку и ювелирные изделия в общей сумме на 50 тысяч рублей.

Вскоре полицейским удалось выяснить, что к краже могут быть причастны двое 38-летних жителей областного центра. После задержания оба признались в краже. По версии следствия, инициатором хищения стал один из мужчин, который раньше жил в одном доме с потерпевшей. Приятели отогнули раму от пластикового окна, пробрались в квартиру и украли вещи. Часть они успели продать, но пообещали ущерб возместить.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», на время следствия оба подозреваемых отправлены за решетку.