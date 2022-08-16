Во Владимире мужчина нанес местному жителю тяжелые травмы поленом

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Фрунзенскому району Владимира задержали 34-летнего мужчину, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю.

По версии следствия, вечером 5 августа он нанес 45-летнему мужчине множественные удары поленом, в результате чего у потерпевшего диагностировали травмы в области груди, квалифицированные, как тяжкий вред здоровью.

С места происшествия подозреваемый скрылся, но был задержан после того, как оперативники отработали круг людей, возможно причастных к совершению преступления. Сам задержанный свою вину признал. На время следствия он заключен под стражу.