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Происшествия16 августа 2022 9:02

Во Владимире мужчина нанес местному жителю тяжелые травмы поленом

В результате тот попал в больницу, а следователи возбудили уголовное дело
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Фрунзенскому району Владимира задержали 34-летнего мужчину, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю.

По версии следствия, вечером 5 августа он нанес 45-летнему мужчине множественные удары поленом, в результате чего у потерпевшего диагностировали травмы в области груди, квалифицированные, как тяжкий вред здоровью.

С места происшествия подозреваемый скрылся, но был задержан после того, как оперативники отработали круг людей, возможно причастных к совершению преступления. Сам задержанный свою вину признал. На время следствия он заключен под стражу.