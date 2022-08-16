В Кольчугино в подъезде жилого дома вспыхнул электросчетчик

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 19.26 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о пожаре в доме №31 по улице Ульяновской.

На место ЧП выехали 12 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. К моменту их приезда в подъезде дома было много дыма. Как выяснилось, загорелся электросчетчик, который вскоре потушили, общая выгоревшая площадь составила 3 квадратных метра.

В настоящее время причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.