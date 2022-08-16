В Петушках сотрудники Росреестра обвиняются в махинациях с землей

Как сообщает прокуратура Владимирской области, еще 17 марта минувшего года следователи полиции Петушинского района возбудили уголовное дело по факту незаконного приобретения обманным путем права собственности на шесть земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета. В результате этого последнему был причинен ущерб на сумму 12 миллионов рублей.

В ходе следствия установлено, что с 2012 по 2017 годы женщина, работавшая инженерами в отделениях Росреестра региона, по просьбе своего знакомого, за деньги оформляли участки земли в собственность на основании «липовых» договоров. Она регистрировала сделки в нарушение установленного порядка даже без участия сторон, а знакомый своей рукой заполнял все документы и ставил в них подписи. При этом правовые экспертизы проводил регистратор, который знал о преступной схеме, но все равно допускал документы на оформление сделки.

Также в это же время другая сотрудника Росреестра проводила незаконную регистрацию подобных сделок.

В ходе изучения материалов уголовного дела областная прокуратура пришла к выводу, что следователи допустили грубую волокиту и долго не принимали процессуальное решение, хотя лица были установлены. В итоге дело затянулось на 9 месяцев, а 30 декабря минувшего года следователь вынес постановление о приостановлении предварительного расследования, которое прокурор Владимирской области отменил.

После вмешательства надзорного ведомства расследование было активизировано, были проведены обыски, а подозреваемые задержаны. Расследование уголовного дела взято на контроль областным прокурором.