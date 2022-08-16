Для нужд Владимира власти закупят пять новых троллейбусов

На официальном портале госзакупок России выставлен лот от Управления транспорта и связи администрации города Владимира на поиск поставщика пяти новых троллейбусов. Машины предоставят муниципальному перевозчику «Владимирпассажиртранс».

Стоимость одного троллейбуса в условиях закупки составляет более 22 миллионов рублей. При этом описание гласит, что машины должны обладать климат-контролем, кондиционерами, в том числе для водителя, и иметь отопители по всей длине. Пассажировместимость новых машин должна составлять от 100 до 150 человек, количество дверей — не менее трех, а конструктивная скорость — не менее 60 километров в час. При этом количество мест должно составлять не менее 25 штук. Внутри автобуса должны быть размещены не менее трех камер видеонаблюдения, еще две камеры необходимы снаружи.

Победителя конкурсная комиссия должна определить 23 августа.