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Общество16 августа 2022 6:10

Во Владимирской области за неделю клещи укусили 74 человека

Столько жителей и гостей региона обратилось в медицинские учреждения
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, в ходе еженедельного мониторинга было установлено, что в медицинские учреждения региона обратилось 74 человека, укушенных клещами, среди которых оказалось 15 детей.

В Муромском районе клещи укусили 37 человек, в Александровском районе 20, в Гусь-Хрустальном районе семь, в Судогодском районе и Владимире отмечено по три случая, еще по одному случаю зарегистрировано в Ковровском, Меленковском, Вязниковском и Селивановском районах.

Всего с 30 марта, когда был зарегистрирован первый случай, по поводу клещей к медработникам Владимирской области обратилось 1750 человек, включая 425 детей.

Случаев заражения вирусным клещевым энцефалитом не выявлено.