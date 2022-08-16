В Собинке утонула 14-летняя девочка

В Собинке произошла еще одна трагедия на воде. 15 августа около полудня в районе улицы Шибаева на реке Клязьма гуляла компания девочек.

- Закатав штаны, они ходили по мелководью. В какой то момент две десятилетние девочки попали на глубину и начали тонуть. Две другие подружки 13 и 14 лет сразу бросились в воду спасать утопающих. Им это удалось, малолетних детей они вытолкали на мелководье, однако силы закончились, и они сами начали тонуть, - сообщают Собинские вести МЧС.

Им на помощь бросился мужчина, который заметил происходящее. Одну из девочек ему спасти удалось, а вот вторую 2008 года рождения спасти он не успел. Она скрылась с поверхности реки.

На место происшествия были вызваны аварийно-спасательные службы города Собинка и Владимира. Работали водолазы и спасатели на лодках. Около 20 часов труп погибшей девочки был обнаружен рыбаком в 500 метрах от места ЧП вниз по течению. Спасателями она была доставлена на берег.