Женщина из Владимира выбила дверь соседки и ограбила ее

Есть еще женщины в русских селениях. Такая мысль закрадывается в голову, когда читаешь новость о грабеже во Владимире, где 41-летняя женщина выбила дверь соседки и ограбила ее.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, сама история произошла еще в марте текущего года, а сейчас дело передали в суд. По версии следствия, обвиняемая пыталась с ноги открыть дверь, но смогла лишь пробить в ней отверстие. Однако через него она смогла дотянуться до замка и проникнуть в квартиру. Там она начала запугивать 59-летнюю женщину, потребовала от хозяйки деньги. Та отдала дебоширке 500 рублей, однако ту это не успокоило, и она, "применив физическую силу", выбила себе еще 7000 рублей, после чего скрылась с места преступления.

Полицейские после звонка пострадавшей женщины, быстро нашли грабителя. Свою вину женщина признала, похищенные деньги вернула в полном объеме. Посмотрим, что теперь присудит ей суд.