Во Владимирской области горячую еду получают 99 процентов младшеклассников

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, с 1 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием должны быть обеспечены все дети с 1 по 4 класс. При этом анализ показал, что во Владимирской области за шесть месяцев 2022 года такое питание получают в целом 79,7 процентов школьников, а ребята с 1 по 4 класс охвачены им на 99,1 процента.

В ходе выездных 387 плановых и внеплановых проверок за 2021-2022 учебный год сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора выявили ряд нарушений в более чем половине случаев. Чаще всего это касается режимных моментов работы пищеблока, однако в 2,4 процентах случаев продукты не соответствовали микробиологическим показателям, а в 5,3 процентов случаев продукты не соответствовали уровню калорийности и полноте вложения.

Всего за прошлый учебный год было составлено 253 протокола об административных правонарушениях, по итогам рассмотрения которых на образовательные учреждения были наложены штрафы на сумму 1 миллион 9600 рублей.