Во Владимире ГИБДД за время рейда проверила более 260 автомобилей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 13 августа сотрудники отдельной спецроты ДПС областного главка ГИБДД проводили во Владимире сплошные проверки, в ходе которых останавливали весь транспорт без исключения.

За время рейдов было проверено более 260 машин, причем в одном случае у водителя не оказалось прав на управление, в двух случаях у автолюбителей отсутствовали полисы ОСАГО. Также составлялись протоколы за невыполнение законного требования полицейского об остановке и за неуплату административного штрафа в срок. Наконец, некоторые водители допустили проезд по дороге с односторонним движением.

Вместе с тем, ни одного пьяного автолюбителя инспекторы не встретили. Аналогичные рейды будут проводиться и в будущем, в том числе в других уголках региона.