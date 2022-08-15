В Гусь-Хрустальном появится «Музей граненого стакана»

В городе стеклодувов до конца текущего года появится «Музей граненого стакана». Интерактивная выставочная экспозиция будет открыта в Историко-художественном музее. Средства на реализацию этого проекта поступят от администрации Владимирской области, их сумма составит около 2 миллионов рублей.

Идею создания такого музея еще в прошлом году озвучивал глава города Гусь-Хрустального Алексей Соколов. Ответствен за наполнение экспозиции городской комитет по культуре и туризму.

Напомним, что первый советский граненый стакан был выпущен 11 сентября 1943 года на Гусевском Хрустальном заводе. Размер классического граненого стакана – 65 мм в диаметре и 90 мм в высоту. Благодаря своим граням такой стакан обладает большой прочностью и может уцелеть даже при падении на бетонный пол.