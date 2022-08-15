Владимирская область заняла 78 место в рейтинге регионов с высокой аварийностью

РИА Новости подготовило рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах. В основе рейтинга лежит количество ДТП с пострадавшими в первом полугодии 2022 года на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили.

Во Владимирской области ситуация удручающая. 33 регион попал в десятку самых аварийных, расположившись на 78-м месте рейтинга. Количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта - 150,2. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе стало на 8,9% меньше аварий. В расчете на 100 тысяч жителей в ДТП пострадали (погибли или был травмировались) 79,1 человека. Также надо отметить, что в два раза выросло число ДТП с общественным транспортом.

Наши географические соседи оказались в более выигрышном положении. – Ивановская область заняла 44 место, Нижегородская - 68-е, Ярославская - 66-е, Московская - 6-е.

Меньше всего аварий в Чеченской республике – 15,6 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Самая высокая аварийность - в Республике Тыва – 240 аварий с пострадавшими на 100 тысяч машин.