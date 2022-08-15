Строительство Рпенского проезда проконтролировал прокурор Владислав Малкин

15 августа прокурор Владимирской области Владислав Малкин оценил ход работ при строительстве Рпенского проезда. Ранее ведомством была организована проверка соблюдения законодательства при строительстве дороги.

Муниципальный контракт на возведение объекта заключен между городским управлением архитектуры и строительства и «ДСУ-3». Объект общей протяженностью 2,1 км расположен от ул. Мира до ул. Погодина, движение транспорта будет осуществляться по 4-х полосной дороге, по две полосы в каждую сторону. На объекте строится мост через р. Рпень, длиной 185 м и шириной 15 м. На всем протяжении магистрали предусмотрены тротуары, велодорожки, 7 пешеходных переходов, 4 светофора, 2 остановки.

Срок работ по контракту установлен с 18 ноября 2020 года до 19 апреля 2023 года, ориентировочная готовность объекта составляет 40 процентов. Первоначальная сумма контракта превысила 2 миллиарда рублей.

Прокурор области потребовал от подрядчика качественного выполнения работ, предостерёг о недопустимости нарушения сроков, предупредил о персональной ответственности. Строительство автомобильной дороги и освоение бюджетных средств находится на личном контроле главы надзорного ведомства.