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Происшествия15 августа 2022 10:40

В Киржачском районе один человек пострадал в ДТП с легковыми автомобилями

Авария произошла в пятом часу вечера 14 августа
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 16.10 на 11 километре трассы «Дубки — Киржач» женщина 1986 года рождения, управлявшая легковым автомобилем «Рено», начала разворот с правой обочины дороги и не уступила дорогу ехавшей в попутном направлении «Ладе» под управлением водителя 1966 года рождения.

В результате столкновения пострадал пассажир отечественной легковушки 1954 года рождения. Прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи» оказала ему помощь на месте и отпустила на домашнее лечение.

В настоящее время по факту произошедшего в Госавтоинспекции проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия.