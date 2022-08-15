День физкультурника собрал около 5 тысяч владимирцев

13 августа во Владимире прошел праздник, посвященный Дню физкультурника. Он собрал около 5 тысяч человек.

Он открылся утром соревнованиями по скейт-кроссу на роликах, скейтбордингу и трюковому самокату в парке «Добросельский». А основные события Дня физкультурника на главной площадке праздника в Центральном парке культуры и отдыха начались после обеда с массового турнира по шахматам. В 16.00 заработали и другие спортивные площадки. На футбольных полях у парка прошел городской турнир по мини-футболу с участием 12 команд. В матчах Всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч» участвовали 47 команд из Владимира, городов области и Подмосковья. В 16.30 стартовала легкоатлетическая эстафета в пяти возрастных категориях и в категории «Папа, мама, я — спортивная семья». Работали ринг с показательными тренировками по боевым искусствам. Прошли соревнования на беговелах, по настольному теннису, скандинавской ходьбе, летнему хоккею, роллер- и киберспорту и другим видам физической активности.

Не обошлось и без награждения. Удостоверение мастера спорта по кикбоксингу вручено тренеру-преподавателю муниципального детско-юношеского центра «Молодежный» Денису Зезюлину. Памятных медалей «90 лет ГТО» удостоены тренер СШОР по спортивной гимнастике имени Н.Г. Толкачева Сергей Башкин, директор СШОР № 4 Сергей Чернов и инструктор-методист этой же школы Марина Наследникова. Почетная грамота Минспорта РФ вручена тренеру этой школы Алексею Волгину, а Благодарности Минспорта РФ получили тренер СШОР №7 Андрей Сопнев и тренер СШОР № 4 Александр Харченко.