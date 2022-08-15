В Кольчугинском районе у владельца сельхозземли за нарушения изъяли участок

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, 15 августа в адрес ведомства поступило решение Арбитражного суда региона об изъятии участка сельхозземли площадью более 47 гектаров у предприятия из Кольчугинского района и продаже его с публичных торгов.

Поводом к изъятию послужило игнорирование предписаний, которые в 2017-2021 годах неоднократно вносил руководству организации Россельхознадзор по итогам проверок. К сожалению, земля сельскохозяйственного назначения зарастала сорняками, деревьями и кустарником, но владельцы ничего не предпринимали.

С учетом этого обстоятельства суд и принял решение об изъятии данной земли.