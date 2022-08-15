Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 августа 2022 10:27

В Кольчугинском районе у владельца сельхозземли за нарушения изъяли участок

Соответствующее решение принял Арбитражный суд Владимирской области
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, 15 августа в адрес ведомства поступило решение Арбитражного суда региона об изъятии участка сельхозземли площадью более 47 гектаров у предприятия из Кольчугинского района и продаже его с публичных торгов.

Поводом к изъятию послужило игнорирование предписаний, которые в 2017-2021 годах неоднократно вносил руководству организации Россельхознадзор по итогам проверок. К сожалению, земля сельскохозяйственного назначения зарастала сорняками, деревьями и кустарником, но владельцы ничего не предпринимали.

С учетом этого обстоятельства суд и принял решение об изъятии данной земли.