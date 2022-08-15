Во Владимире спасли девушку, которая стояла на краю моста

В воскресенье 14 августа в группе "ЧП Владимир. Что произошло" соцсети ВКонтакте появилось сообщение о том, что о Владимире девушка перелезла через перила Загородного моста.

Как написали очевидцы в группе, девушку в итоге спасли, поговорив с ней и успокоив. А потом передали сотрудникам скорой помощи и полицейским. Инцидент имел место рано утром. Судя по возмущениям читателей поста в ВК, многие просто фотографировали происходящее, не пытаясь помочь девушке.

Впрочем, ряд людей резонно ответило, что не все могут правильно говорить и порой лучше позвонить в 112, чтобы привлечь к спасению людей профессионалов, а то любители могут только напортачить.