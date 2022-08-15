Владимирские полицейские провели крупный рейд на улицах города

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в минувшие выходные рейдовые мероприятия состоялись сразу на нескольких улицах областного центра.

В очередной раз проверяющие явились на улицу Сакко и Ванцетти, где чиновники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции задержали двух водителей большегрузов, торговавших фруктами и при этом нарушающих правила парковки. По этим фактам составили два административных протокола, машины эвакуировали, а товар с проезжей части убрали.

Следующими точками рейда стали улицы Полины Осипенко, Северная и прилегающие к ним территории. Здесь сотрудники ППС вместе с участковыми и дружинниками выявляли нетрезвых граждан, людей, пьющих спиртное в общественных местах и хулиганов. Всего за время рейда было составлено 23 протокола, в том числе за распитие и мелкое хулиганство. Кроме того, удалось задержать одного «алиментщика», находившегося в федеральном розыске.

Помимо прочего, полицейские и чиновники провели с жителями города профилактические беседы.