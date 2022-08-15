Жительница Киржача обвинила хирурга в бездействии, повлекшем смерть ее сына

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, женщина обратилась в районный суд с иском к Киржачской райбольнице. В исковом заявлении она просит привлечь к ответственности виновного в бездействии, повлекшем за собой смерть человека, хирурга, а также взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере 3 миллиона рублей.

В обоснование требований женщина указала, что ее сын управлял мотоциклом и врезался в автомобиль, после чего 25 мая 2021 года его доставили на карете «скорой помощи» в Киржачскую районную больницу. Однако хирург осмотрел парня и ушел, не оказав помощи, в то время как анестезиолог, напротив, до последнего делал все, что от него зависело.

К сожалению, молодой человек скончался, и женщина полагает, что именно халатное отношение хирурга, проявившего непрофессионализм, стало причиной его смерти.

Суд назначил проведение судебно-медицинской экспертизы, до окончания которой рассмотрение дела приостановлено.