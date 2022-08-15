В Меленках на мужчину завели еще одно уголовное дело прямо во время суда

В Меленковском районном суде на мужчину, который уже проходил по одному уголовному делу завели еще одно прямо во время заседания. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

25-летний мужчина обвиняется в "неуважении к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства". А изначально на скамью подсудимых он сел за кражу. В ходе судебного процесса, во время оглашения судьей определения о замене меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу молодой человек рассвирепел и, пренебрегая установленными правилами в суде, начал материться в адрес потерпевшего.

Неоднократные предупреждения судьи о недопустимости оскорбления участников судебного разбирательства мужчина проигнорировал, продолжая ругаться. В итоге, не удивительно, что все закончилось вторым уголовным делом, которое на днях было направлено для рассмотрения по существу в Меленковский районный суд.