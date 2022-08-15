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Происшествия15 августа 2022 7:24

В Вязниковском районе велосипед похитили из подъезда жилого дома

Преступника воспользовался тем, что двухколесный транспорт не был пристегнут
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в июле в полицию обратилась женщина из Вязников, рассказавшая о пропаже своего велосипеда стоимостью 6000 рублей. Велосипед стоял на лестничной площадке жилого дома.

Сыщики установили личность и задержали подозреваемого, которым оказался ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель. Мужчина признался в краже и рассказал, что воспользовался тем, что велосипед не имел никакой противоугонной системы, забрал его и сдал в ломбард, а деньги потратил на спиртное.

В ходе следствия мужчина полностью возместил потерпевшей сумму ущерба. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.