В Центральном парке Владимира воссоздадут «советскую квартиру»

Как сообщает администрация города Владимира, областной департамент предпринимательства подвел итоги конкурса по отбору проектов туристического направления, в котором участвовал и областной центр. В частности, заявка подавалась от Центрального парка культуры и отдыха с проектом «Территория советского детства».

Проект оказался в числе победителей и получил на реализацию около 2 миллионов рублей.

На эти средства в ЦПКиО, именуемого в городе «восьмисоткой», планируется создать экспозицию, основой которой станут предметы советской эпохи, собранные в парке за долгие годы.

Экспозицию разделят на три части. Первая будет называться «Советский быт» и здесь при помощи предметов интерьера, предметов, фото и документов воссоздадут самую настоящую квартиру времен Советского Союза.

Второй частью станет раздел «Красный уголок», где будет отражаться жизнь советских ребят — пионерия, школьная учеба, детское телевидение и многое другое. Здесь даже предложат посмотреть мультфильмы и передачи времен СССР.

Наконец, третья часть будет «Комнатой смеха» с кривыми зеркалами, изготовленными в 60-е годы прошлого века специально для нужд ЦПКиО.

Точные сроки открытия экспозиции пока не называются.