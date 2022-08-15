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Общество15 августа 2022 6:37

В Центральном парке Владимира воссоздадут «советскую квартиру»

Она станет частью большой экспозиции, посвященной эпохе СССР
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает администрация города Владимира, областной департамент предпринимательства подвел итоги конкурса по отбору проектов туристического направления, в котором участвовал и областной центр. В частности, заявка подавалась от Центрального парка культуры и отдыха с проектом «Территория советского детства».

Проект оказался в числе победителей и получил на реализацию около 2 миллионов рублей.

На эти средства в ЦПКиО, именуемого в городе «восьмисоткой», планируется создать экспозицию, основой которой станут предметы советской эпохи, собранные в парке за долгие годы.

Экспозицию разделят на три части. Первая будет называться «Советский быт» и здесь при помощи предметов интерьера, предметов, фото и документов воссоздадут самую настоящую квартиру времен Советского Союза.

Второй частью станет раздел «Красный уголок», где будет отражаться жизнь советских ребят — пионерия, школьная учеба, детское телевидение и многое другое. Здесь даже предложат посмотреть мультфильмы и передачи времен СССР.

Наконец, третья часть будет «Комнатой смеха» с кривыми зеркалами, изготовленными в 60-е годы прошлого века специально для нужд ЦПКиО.

Точные сроки открытия экспозиции пока не называются.