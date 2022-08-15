Во Владимирской области за сутки подтверждено 79 новых случаев коронавируса

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, в регионе за прошедшие сутки официально зарегистрировано 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 14 случаев подтвердилось во Владимире, что стало наибольшим показателем. На втором месте Ковровский район с девятью новыми заражениями, на третьем Александровский район, где подтверждено восемь новых случаев.

В Кольчугинском, Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном районах подтверждено по семь новых случаев заражения коронавирусом, в Муромском районе шесть, в Петушинском районе пять, в Камешковском и Суздальском районах по четыре, в Судогодском и Меленковском районах по два, в Собинском, Киржачском и Вязниковском районах, а также в Радужном по одному случаю.

В Гороховецком и Селивановском районах новых заражений не выявлено. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 153795 случаев заражения коронавирусной инфекцией.