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Происшествия15 августа 2022 6:12

Во Владимирской области ожидается жара до +31 градуса

Первый день рабочей недели порадует жителей региона по-настоящему летней погодой
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 15 августа в регионе ожидается жара от +30 до +31 градуса по Цельсию.

В связи с установившейся жаркой, сухой погодой, в МЧС просят жителей и гостей региона не разводить открытый огонь, особенно вблизи лесов и населенных пунктов, и ни в коем случае не сжигать мусор.

На воде также следует соблюдать осторожность во время купания, и не плавать в не разрешенных местах.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».