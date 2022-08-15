Во Владимирской области ожидается жара до +31 градуса

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 15 августа в регионе ожидается жара от +30 до +31 градуса по Цельсию.

В связи с установившейся жаркой, сухой погодой, в МЧС просят жителей и гостей региона не разводить открытый огонь, особенно вблизи лесов и населенных пунктов, и ни в коем случае не сжигать мусор.

На воде также следует соблюдать осторожность во время купания, и не плавать в не разрешенных местах.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».