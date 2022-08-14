В Коврове пожарные потушили горящую крышу хозяйственного блока

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 14.29 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о ом, что на улице Муромской происходит пожар в доме №6 «а». На место выехали 19 сотрудников Ковровского пожарно-спасательного гарнизона на шести машинах.

К моменту прибытия расчетов крыша отдельно стоявшего здания хозяйственного блока была охвачена огнем. Сотрудники МЧС сформировали одно звено газодымозащитников, которым удалось обнаружить очаг пожара. Вскоре возгорание было ликвидировано на площади 100 квадратных метров. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.