Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 августа 2022 13:25

В Кольчугино отдали под суд подставного директора нескольких организаций

Молодой человек выступил в роли «зицпредседателя»
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель Кольчугинского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье «предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений в единый госреестр юрлиц сведений о подставном лице».

Фигурантом по делу проходит 25-летний местный житель. По версии следствия, в мае минувшего года парень находился в Кольчугино, и желая заработать «легкие деньги», согласился передать свой паспорт и СНИЛС для оформления его в качестве подставного директора в несколько организаций. На самом деле в реальности он не руководил ни одной фирмой ни дня.

В ходе следствия молодой человек полностью признал вину и раскаялся. В скором времени мировой суд Кольчугино и Кольчугинского района начнет рассматривать это дело. Если вина парня будет доказана, ему могут грозить штраф до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до двух лет.