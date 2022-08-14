В Кольчугино отдали под суд подставного директора нескольких организаций

Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель Кольчугинского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье «предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений в единый госреестр юрлиц сведений о подставном лице».

Фигурантом по делу проходит 25-летний местный житель. По версии следствия, в мае минувшего года парень находился в Кольчугино, и желая заработать «легкие деньги», согласился передать свой паспорт и СНИЛС для оформления его в качестве подставного директора в несколько организаций. На самом деле в реальности он не руководил ни одной фирмой ни дня.

В ходе следствия молодой человек полностью признал вину и раскаялся. В скором времени мировой суд Кольчугино и Кольчугинского района начнет рассматривать это дело. Если вина парня будет доказана, ему могут грозить штраф до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до двух лет.