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Происшествия14 августа 2022 8:32

Суздальские полицейские раскрыли кражу рюкзака с вещами

Инцидент случился на одной из улиц районного центра
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце июля в полицию Суздальского района обратилась местная жительница, рассказавшая, что во время прогулки по Суздалю оставила на лавочке рюкзак с вещами, а когда вернулась, его уже не было. Пропажу женщина оценила в 5500 рублей.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, которым оказался 37-летний житель одного из окрестных сел. Мужчину задержали, после чего он признался в хищении рюкзака.

В настоящее время по факту кражи дознаватели полиции возбудили уголовное дело. Сам рюкзак полицейские изъяли и вернули законной владелице. Расследование уголовного дела продолжается.