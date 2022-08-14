Суздальские полицейские раскрыли кражу рюкзака с вещами

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце июля в полицию Суздальского района обратилась местная жительница, рассказавшая, что во время прогулки по Суздалю оставила на лавочке рюкзак с вещами, а когда вернулась, его уже не было. Пропажу женщина оценила в 5500 рублей.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, которым оказался 37-летний житель одного из окрестных сел. Мужчину задержали, после чего он признался в хищении рюкзака.

В настоящее время по факту кражи дознаватели полиции возбудили уголовное дело. Сам рюкзак полицейские изъяли и вернули законной владелице. Расследование уголовного дела продолжается.