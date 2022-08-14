Во Владимирской области за сутки подтвержден 81 новый случай коронавируса

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки на территории региона подтвержден 81 новый случай заражения коронавирусной инфекции, из которых 17 приходится на Владимир, что стало наибольшим числом.

На втором месте Гусь-Хрустальный район с девятью новыми заразившимися, на третьем месте — Муромский район, где подтверждено еще восемь случаев.

В Петушинском районе подтверждено семь новых заражений коронавирусом, в Кольчугинском, Ковровском и Александровском районах по шесть, в Юрьев-Польском районе пять, в Меленковском и Суздальском районах по три, в Судогодском и Камешковском районах, а также в Радужном по два, в Собинском, Киржачском, Гороховецком, Вязниковском и Селивановском районах по одному случаю.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 153716 случаев заражения коронавирусной инфекцией.