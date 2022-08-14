В Гусь-Хрустальном восемь человек спасено из горящего многоквартирного дома

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 14 августа в 02.08 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о пожаре в многоквартирном доме № 12 «а» по улице Маяковского. На место ЧП выехали 16 сотруднков МЧС на шести машинах.

Когда первые расчеты оказались на месте, пожарные заметили, что из окна пятого этажа валит густой дым.

Тут же были сформированы два звена газодымозащитников, которые направились в полный дыма подъезд на разведку и тушение. Из дома при помощи спасательных устройств сотрудники МЧС вывели восемь человек, включая одного ребенка, еще 14 граждан вышли из дома самостоятельно, включая двоих детей.

Пожар был локализован и ликвидирован на площади 8 квадратных метров, как выяснилось, горение происходило в одной из квартир, в результате сгорели внутренняя отделка и вещи.

К сожалению, не обошлось без жертв — на месте было обнаружено тело хозяина квартиры — мужчины 1986 года рождения.

В настоящее время причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.