В Коврове в результате крупного пожара сгорел дом с пристройками

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 12.13 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о горящем доме №54 по улице Матросова.

На место ЧП были направлены 17 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах, а также трое сотрудников ведомственной пожарной охраны Ковровского механического завода на одной машине.

К моменту прибытия первых расчетов дом и его пристройки горели по всей площади, чему виной стал поздний вызов. При этом огонь угрожал перекинуться на соседний жилой дом.

В результате пожарные локализовали и ликвидировали пожар на площади 300 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.