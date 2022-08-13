В Коврове полностью сгорел жилой дом из-за позднего вызова пожарных

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Около полудня 13 августа 2022 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в Коврове на улице Матросова.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, пожарных вызвали поздно, в итоге на момент прибытия подразделений жилой дом горел полностью со всеми пристройками. Была угроза распространения огня на соседний жилой дом. Поэтому главной задачей пожарных стало в итоге спасение соседних домов. Огонь остановить удалось, а затем ликвидировать и возгорание. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 20 человек личного состава, в том числе от ведомственной пожарной охраны КМЗ 1 единица техники 3 человека.