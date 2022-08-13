Во Владимирской области расширили перечень жизненно важных и безальтернативных лекарств

Во Владимирской области утвердили новый расширенный перечень лекарственных препаратов для бесплатного отпуска отдельным категориям граждан. Как сообщили в департаменте здравоохранения, в первую очередь речь идет о лекарствах, не включенных в федеральный перечень жизненно важных, но вместе с тем имеющих безальтернативное значение при отдельных заболеваниях.

Это ламотриджин в связи с его предподчительным применением у девочек и девушек в сравнении с вальпроевой кислотой; разагилин – препарат, не из перечня ЖНВЛП, однако широко использующийся при лечении болезни Паркинсона в соответствии с клиническими рекомендациями; летрозол – препарат не из перечня ЖНВЛП, как альтернатива для пациентов, имеющих доказанную непереносимость препарата анастрозол; колистиметат натрия – антибиотик резерва у пациентов с муковисцидозом; илопрост – препарат патогенетического лечения вторичной легочной гипертензии у пациентов, переживших массивную тромбоэмболию легочной артерии; алпелисиб – дорогостоящий лекарственный препарат для специфичного лечения отдельных форм рака молочной железы. Также регион станет закупать гипертонический раствор натрия хлорида с гиалуроновой кислотой для проведения муколитической терапии у пациентов с муковисцидозом.