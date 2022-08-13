Прокуратура требует немедленно расселить аварийный дом в центре Владимира

Прокуратура города Владимира проверила состояние двухэтажного дома, расположенного по адресу: улица 1-я Никольская, 4 (рядом с Северными Торговыми рядами). И пришла к выводу, что срок расселения, установленный мэрией, "нельзя признать разумным".

Вообще, до этот построен был в 1917 году. Спустя сто лет межведомственная комиссия администрации города признала дом аварийным и подлежащим сносу и установила срок расселения граждан до 30 марта 2024 года.

ООО «Стройэкспертиза» провела обследование технического состояния жилого дома, по результатам которого сделала выводы, что физический износ конструкций и инженерного оборудования составляет 72%, капитальный ремонт здания выполнять нецелесообразно. Имеющиеся сети электроснабжения и печное отопление находятся в аварийном состоянии. Жилой дом непригоден к проживанию. Прокуратура города подала иск в Октябрьский районный суд с требованием расселить жителей дома, как можно скорее.