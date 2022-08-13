Во Владимирской области 13 августа 2022 года коронавирус выявили у 88 человек

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 августа 2022 года лабораторно подтверждено 88 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 15 сл. в г.Владимире, 11 сл. в Гусь-Хрустальном, 10 сл. в Муромском, 9 сл. в Александровском, 8 сл. в Ковровском, 8 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Петушинском, 5 сл. в Суздальском, 5 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в Меленковском, 3 сл. в Камешковском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Вязниковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 153635 случаев заболевания (41744 сл. в г. Владимире, 16913 сл. в Муромском, 18117 сл. в Ковровском, 5611 сл. в Петушинском, 7404 сл. в Кольчугинском, 9834 сл. в Александровском, 6546 сл. в Юрьев-Польском, 12948 сл. в Гусь-Хрустальном, 1592 сл. в Судогодском, 3349 сл. в Собинском, 1424 сл. в г. Радужный, 5067 сл. в Киржачском, 3281 сл. в Камешковском, 2915 сл. в Гороховецком, 4018 сл. в Меленковском, 5460 сл. в Вязниковском, 5288 сл. в Суздальском, 2124 сл. в Селивановском).