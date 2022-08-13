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Здоровье13 августа 2022 7:06

Во Владимирской области 13 августа 2022 года коронавирус выявили у 88 человек

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 августа 2022 года лабораторно подтверждено 88 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 15 сл. в г.Владимире, 11 сл. в Гусь-Хрустальном, 10 сл. в Муромском, 9 сл. в Александровском, 8 сл. в Ковровском, 8 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Петушинском, 5 сл. в Суздальском, 5 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в Меленковском, 3 сл. в Камешковском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Вязниковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 153635 случаев заболевания (41744 сл. в г. Владимире, 16913 сл. в Муромском, 18117 сл. в Ковровском, 5611 сл. в Петушинском, 7404 сл. в Кольчугинском, 9834 сл. в Александровском, 6546 сл. в Юрьев-Польском, 12948 сл. в Гусь-Хрустальном, 1592 сл. в Судогодском, 3349 сл. в Собинском, 1424 сл. в г. Радужный, 5067 сл. в Киржачском, 3281 сл. в Камешковском, 2915 сл. в Гороховецком, 4018 сл. в Меленковском, 5460 сл. в Вязниковском, 5288 сл. в Суздальском, 2124 сл. в Селивановском).