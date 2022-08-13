На Семязино утонул 40-летний мужчина

12 августа во Владимирской области произошел очередной уже случай гибели людей на воде. На водоёме Семязино во Владимире утонул 40-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, очевидцы извлекли тело мужчины из воды, пытались привести того в чувство, но прибывшие медики констатировали смерть.

С начала купального сезона во Владимирской области произошло уже 36 трагедий на воде. Среди 36 погибших - семеро детей. В МЧС говорят, что среди взрослого населения чаще всего гибнут из-за алкоголя или хронических болезней. А дети сгинут по недосмотру родителей.

В МЧС России также просят не купаться на неразрешённых пляжах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения или при проблемах со здоровьем и контролировать детей!