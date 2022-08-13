Погибшей 10 августа в ДТП на трассе М-7 оказалась известный в Вязниках офтальмолог

Фото из группы "Вязники на связи".

10 августа в Вязниках на перекрёстке автодороги 294+700 километр трассы М-7 «Волга» произошло крупное ДТП с погибшими. Об этом написала группа "Вязники на связи" в ВК.

"Автомобильная авария на федеральной трассе М-7 «Волга» унесла жизнь известного вязниковского врача-офтальмолога Ирины Ивановны Коледачкиной, которая в 1983-2012 годах работала в вязниковской детской поликлинике. Её любили маленькие пациенты и их родители, искренне уважали коллеги. Имя доктора и замечательного человека навсегда останется в памяти земляков", написано в сообщении.

Напомним, что 10 августа фура DAF сбила легковую машину "Ниссан" в тот момент, когда легковушка выезжала на главную дорогу. За рулем легковушки, как теперь стало известно и находилась Ирина Коледачкина.