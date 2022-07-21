Двум кольчугинцам, похитившим человека, продлили срок содержания под стражей до августа

В Кольчугинском районном суде рассмотрели ходатайства следователя районного Следкома о продлении срока содержания под стражей двум жителям Кольчугино, которых обвиняют в похищении человека.

По верссии следствия, они 22 мая 2022 года около 21.00 схватили мужчину, затолкали его в салон автомобиля, после чего отвезли того в некое помещение, где удерживали, требуя выкуп. Но на следующий день на похитителей вышли полицейские. Они освободили мужчину, а похитителей арестовали.

В судебном заседании обвиняемые и их защитники возражали против продления ареста и просили об иной мере пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Но суд встал на сторону следствия, срок содержания обвиняемых под стражей продлен по 24 августа 2022 года включительно.