Во Владимирской области начали восстанавливать свиноводство

За первое полугодие в регионе произведено 20,8 тысяч тонн мяса, или 111 процентов к уровню прошлого года. Из этого объёма наибольший удельный вес занимает мясо птицы – почти 56 процентов и говядина – около 44 процентов, сообщает департамент сельского хозяйства.

«Департамент разрабатывает мероприятия по увеличению производства мяса. Основная ставка – на отрасль свиноводства, как наиболее перспективную и быстрорастущую. Начались восстановительные работы на одном из трёх остановленных ранее свиноводческих комплексов. Первое поголовье свиней планируется поставить уже в третьем квартале этого года», – сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

Кроме того, продолжается реконструкция ООО «Птицефабрика «Центральная» под содержание утки. В прошлом году уже произведено 7 тысяч тонн мяса утки, в этом году планируется произвести уже 9 тысяч тонн. После выхода на полную проектную мощность стоит задача выйти на объём в 18 тысяч тонн.