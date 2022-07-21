Киржаская больница не выдала необходимые препараты ребенку с сахарным диабетом

В ходе проверки прокуратуры по заявлению жителей Киржаского района установлено, что их несовершеннолетняя дочь наблюдается в районной больнице. У девочки сахарный диабет 1 типа, фаза декомпенсации, в 2013 году она была переведена на помповую инсулинотерапию.

Согласно заключению врача эндокринолога юной пациентке рекомендованы следующие медицинские изделия: инфузный набор, сенсоры, тест-полоски и другие изделия. Весте с тем, указанные медицинские изделия в соответствии с рекомендуемой потребностью в феврале выдавались не в полном объеме, в связи с чем, заявители вынуждены были приобретать их за свой счет, - пояснили в областной прокуратуре.

В суд направлено исковое заявление к «Киржачской районной больнице» о взыскании в денежных средств, затраченных на приобретение назначенных медицинских изделий и о компенсации морального вреда.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме, решение в законную силу не вступило.