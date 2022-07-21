Росавтодор начал разработку проекта расширения дороги до Суздаля до четырех полос

Росавтодор приступил к разработке проекта капитального ремонта участка Р-132 «Золотое кольцо» от Владимира до Суздаля с расширением до четырех полос движения. Как сообщили в ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород", расширение трассы необходимо, так как она является важным туристическим маршрутом, популярность которого с каждым годом растет. В пиковые периоды по автодороге проезжает более 10 тысяч автомобилей в сутки.

Проектной документацией предполагается проведение капитального ремонта участка с 256-го по 278-й км от Владимира до Суздаля. Помимо расширения проезжей части до четырех полос, заданием на проектирование предусматривается установка электроосвещения и разделительного барьерного ограждения, обустройство одноуровневых развязок с отогнанными левыми поворотами.

Финансирование на разработку проекта выделено из средств федерального бюджета. Сроки начала строительно-монтажных работ будут определены после получения положительного заключения госэкспертизы.