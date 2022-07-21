Александр Авдеев решил проинспектировать ход работ на Рпенском проезде

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев 22 июля намерен лично ознакомиться с ходом работ на Рпенском проезде, сообщает администрация Владимирской области.

Там он намерен обсудить вопросы строительства дороги с руководством администрации города Владимира, департамента транспортного и дорожного хозяйства, ГУП «ДСУ-3» и субподрядных организаций.

Напомним, Рпенский проезд во Владимире — один из крупнейших объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги», реализуемых в нашем регионе. Строительство ведётся с ноября 2020 года. В какой-то момент из-за скачка цен на стройматериалы и проблемы с проектом возникли задержки в ходе работ, но потом администрация региона заверила, что все трудности преодолены.