В Александровском районе откроется новый кинозал

В поселке городского типа Балакирево Александровского района откроется новый кинозал. Об этом сообщает администрация Владимирской области.

Владимирская область получила очередную субсидию Фонда кино по программе обновления кинотеатров. На эти средства будет приобретен экран, проектор и звуковая техника. Кинозал в ДК «Юность» откроется к концу года. Новогодние кинопремьеры жители смогут посмотреть в современных комфортных условиях. Проект Фонда кино, поддержанный Минкультуры, реализуется в нашем регионе с 2017 года. Сейчас во Владимирской области работают уже 15 переоборудованных кинозалов.

Эта новость происходит на фоне кризиса частных кинотеатров в России. Последним, чтобы выжить, приходится по пути "пиратских" показов иностранных лент. К примеру, владимирский кинотеатра "Киномакс-Буревестник" по почте рассылает своим подписчикам письма, в которых приглашает на показы иностранных лент, официально не прокатываемых в России.