Во Владимире на Пекинке за час произошло сразу 2 ДТП с пострадавшими

Фото из группы "Подслушано Автомобилистов Владимир" в ВК.

Сразу два ДТП с пострадавшими произошло поздно вечером 20 июля на Пекинке в черте города Владимира. В них пострадали шесть человек.

Первое ДТП произошло в 21.50 в районе поворота на бульвар художника Иванова. Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, по предварительной информации 38-летний водитель "Мерседеса" перестраивался с одной полосы на другую и не пропустил московский автобус "Мерседес". В итоге три пассажира автобуса получили травмы, но не настолько тяжелые, чтобы их госпитализировать. Всем помощь оказали на месте.

Второе ДТП произошло в 22.25 на Огуречной горе. Там ВАЗ одиннадцатой модели ехал в сторону Москвы и врезался в грузовик МАЗ. Водитель "Жигулей" и две его 21-летние пассажирки попали в больницу с травмами разной степени тяжести. В ГИБДД пока не уточняют причин аварии, а вот в соцсетях вовсю намекают на то, что от водителя ВАЗа пахло спиртным.