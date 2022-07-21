Во Владимирской области 21 июля коронавирус диагностирован у 16 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 21 июля лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

5 случаев во Владимире, 3 - в Ковровском, 2 - в Гусь-Хрустальном, по 1 случаю в Александровском, Юрьев-Польском, Судогодском, Собинском, Камешковском, Гороховецком районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 152572 случаев заболевания (41506 сл. в г. Владимире, 16837 сл. в Муромском, 17986 сл. в Ковровском, 5554 сл. в Петушинском, 7338 сл. в Кольчугинском, 9752 сл. в Александровском, 6506 сл. в Юрьев-Польском, 12791 сл. в Гусь-Хрустальном, 1586 сл. в Судогодском, 3331 сл. в Собинском, 1414 сл. в г. Радужный, 5041 сл. в Киржачском, 3226 сл. в Камешковском, 2901 сл. в Гороховецком, 4001 сл. в Меленковском, 5448 сл. в Вязниковском, 5232 сл. в Суздальском, 2122 сл. в Селивановском).