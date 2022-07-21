Житель Владимира обманул семь человек на 1,6 миллиона рублей

Прокурором города утверждено обвинительное заключение в отношении 46 – летнего жителя Владимира, обвиняемого в совершении семи эпизодов мошенничества в крупном размере.

Установлено, что в период с апреля 2017 по ноябрь 2019 года он заключил договоры на выполнение работ по строительству домов и объектов, принадлежащих семи потерпевшим, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме и не имея нужной строительной техники и рабочих. Как сообщает областная прокуратура, договоры составлялись таким образом, чтобы затруднить или вовсе сделать невозможным истребование денежных средств.

Кроме того, мужчина для создания видимости своей успешной деятельности, после заключения договоров, использовал постоянно меняющихся рабочих, а также низкокачественные материалы, которые доставлялись на объекты лишь для выполнения первоначальных работ.

Мужчина получил от людей оплату, однако строительные работы, предусмотренные договорами, не исполнил. Таким образом он похитил более 1,6 млн рублей, которыми распорядился в личных целях. Вину мужчина не признал.

За совершение каждого из данных преступлений может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.