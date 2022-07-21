Невменяемая жительница Владимира убила своего сожителя ножом

Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы Владимира, обвиняемой в убийстве.

По версии следствия, 1 февраля 2022 года между подозреваемой и её сожителем, во время распития спиртных напитков произошел конфликт. Женщина взяла нож и ударила им мужчину в грудь. От полученных телесных повреждений 38-летний мужчина скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Экспертной комиссией она признана невменяемой, представляющей повышенный уровень социальной опасности для себя и окружающих.

Уголовное дело с постановлением о применении к женщине принудительных мер медицинского характера для рассмотрения направлено в Ленинский районный суд города Владимира.