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Происшествия21 июля 2022 5:59

Невменяемая жительница Владимира убила своего сожителя ножом

Уголовное дело передано в суд
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы Владимира, обвиняемой в убийстве.

По версии следствия, 1 февраля 2022 года между подозреваемой и её сожителем, во время распития спиртных напитков произошел конфликт. Женщина взяла нож и ударила им мужчину в грудь. От полученных телесных повреждений 38-летний мужчина скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Экспертной комиссией она признана невменяемой, представляющей повышенный уровень социальной опасности для себя и окружающих.

Уголовное дело с постановлением о применении к женщине принудительных мер медицинского характера для рассмотрения направлено в Ленинский районный суд города Владимира.