Похититель ребенка в Камешковском районе просит уменьшить ему срок

На приговор Камешковского районного суда от 1 июля в отношении Дмитрия Копылова, осужденного в том числе за похищение первоклассника в Камешковском районе, поступили апелляционные жалобы.

Защитник Копылова адвокат Стоногин просит снизить наказание до минимально возможного, ссылаясь на суровость приговора. Жалоба принята к производству, сторонам до 8 августа предоставлен срок для подачи возражений на нее.

А 18 июля апелляционную жалобу подал сам Дмитрий Копылов, но она возвращена ему с предоставлением срока для пересоставления документа, также до 8 августа.

Напомним, Дмитрий Копылов был признан виновным в совершении 16 преступлений - нескольких эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних, изготовлении и распространении порнографии, похищении. Суд приговорил Копылова к 19 годам 11 месяцам колонии строгого режима. Ему было назначено принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания. Потерпевшим суд назначил компенсацию морального вреда - 800 тысяч и 2 миллиона рублей.