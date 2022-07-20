Владимирские спортсменки привезли медали всероссийских соревнований по грэпплингу

В столице Кабардино-Балкарской Республики, городе Нальчике, завершился ежегодный Всероссийский турнир по спортивной борьбе «грэпплинг». Он собрал свыше 200 единоборцев среди детей, юниоров и взрослых.

Владимирскую область на соревнованиях представляли две спортсменки, и обе завоевали награды турнира. У Анны Ершовой – золотая медаль в категории «женщины» (71 кг) , у Алины Никольской – серебро в категории «юниорки» (свыше 65 кг).

Напомним, что грэпплинг – это вид борьбы, который сочетает в себе технику многих борцовских дисциплин. В нём нашлось место приёмам из дзюдо, самбо, греко-римской борьбы и джиу-джитсу. Название этого вида единоборств произошло от английского «grapple», что означает «захват». Этот приём – основа грэпплинга, в отличие от ударной техники, которую используют, например, в боксе или кикбоксинге.